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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع حي غرب وتطوير ميدان أم البطل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:35 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ببعض شوارع وميادين حي غرب ضمن خطة رد الشيء لأصله والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق، كما تابع أعمال تطوير ميدان أم البطل بالمدخل الجنوبي للمدينة بنزلة عبداللاه، مشددًا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة، رافقه خلال الجولة الميدانية محمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق.

بدأت الجولة، بتفقد أعمال الرصف والتطوير والتجميل، التي تتم ببعض شوارع حي غرب استكمالًا لخطة رد الشيء لأصله ثم تابع الأعمال التي يجرى تنفيذها بشارع جامعة أسيوط والمدينة الجامعية وتركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.

كما واصل المحافظ جولته الميدانية بمتابعة أعمال النظافة والتطوير التي تتم بميدان أم البطل بالمدخل الجنوبي بنزلة عبد اللاه مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

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