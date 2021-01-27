مصرع شاب فى تصادم بين دراجة بخارية و«عربة كارو» بالشرقية

لقى شاب من محافظة الشرقية مصرعه اليوم فى حادث تصادم بطريق السلام بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية قيادة "محمد ع ع" 18 سنة مقيم قرية غيتة، وعربة كارو، بعد ان اصطدم الشاب بالعربة من الخلف بنطاق قرية السلام بمركز بلبيس.وأفاد التقرير الطبى بوفاة الشاب نتيجة إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ. وتم تحرير المحضر رقم 2839 جنح مركز بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.