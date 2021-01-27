تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه تم اليوم الأربعاء تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.وأوضحت هيئة الميناء في بيان اليوم أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته 6 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة والسفينة (ZAMZAM) والتي ترفع علم توجو لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.وأشارت إلى أن ميناء غرب غادرته سفينتان حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.