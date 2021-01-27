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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

اقتراح برلماني بمساواة شهداء الأطباء بأبطال الجيش والشرطة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:33 م
الدكتور إيهاب رمزي
الدكتور إيهاب رمزي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإدراج شهداء الجيش الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية داخل المنظومة الصحية والذين وصل عددهم إلى 330 شهيدًا، ضمن قوائم شهداء الوطنن إلى جانب صقور وأبطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن خلال مواجهتهم الناجحة ضد قوى الشر والظلام والارهاب.

وقال رمزي، في اقتراحه، إن شهداء الأطباء وأطقم التمريض قاموا بدور بطولي في مواجهة مع فيروس كورونا وأنقذوا أرواح المصريين من هذا الوباء الخطير ولا ينكر أحد الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة لمساندة ودعم الأطباء، خاصة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأن يكون الأطباء فى مقدمة من يحصلون على لقاح مواجهة كورونا.

وأضاف: "علينا كنواب أن نساند وندعم أسر شهداء الأطباء باعتبار هؤلاء ضمن قائمة شهداء الجيش والشرطة ليتمتعوا بجميع المزايا التي قررت الدولة منحها لأسر الشهداء"، مؤكدا أن الدور الذي قام به شهداء الأطباء وأطقم التمريض لا يقل أهمية عن دور شهداء الجيش والشرطة.

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