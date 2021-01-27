روحاني للقضاء الإيراني: إذا كنتم تريدون محاكمة شخص ما حاكموني

انتقد الرئيس الإيراني يراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، حكم القضاء الإيراني بمحاكمة وزير الاتصالات الأسبوع الماضي.وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال "روحاني"، إن تحسين عرض النطاق الترددي للإنترنت تم بناءً على أوامره، مضيفًا إذا كنتم تريدون محاكمة شخص ما، حاكموني"، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية.كما اعتبر أن زيادة النطاق الترددي ستساعد في تحسين مجال الأعمال وحملة مكافحة الفساد.،لكنه أضاف "الافتقار إلى السيطرة على المحتوى، وكذلك إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي خطأ."يذكر أن وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، كان استدعي إلى المحاكمة وأوقف الأسبوع الماضي لرفضه حظر تطبيق "إنستجرام "في البلاد، إلا أنه خرج لاحقا بكفالة.