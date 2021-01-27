وزيرة الثقافة: اهتمام كبير من الرئيس بالمبدعين الصغار وحقوقهم

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة والفنون، إن الوزارة استحدثت جائزة للمبدع الصغير لمن هم أقل من 18 عامًا، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.وأضافت خلال عرض برنامج الوزارة بالجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن تلك الجائزة تأتي في إطار الاهتمام بالنشء والمبدعين الصغار وتشجيعهم على الانخراط في الحقل الثقافي.وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي بنفسه اهتمامًا كبيرًا لهذا الأمر، وتم إقرار القانون 204 لسنة 2020 لاستحداث جائزة للمبدعين الصغار لكل من يتقدم بمنتج فكري وثقافي ممن هم أقل من 18 عامًا، كما تم تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية بهدف حماية المبدعين الصغار وحماية منتجاتهم الفكرية.