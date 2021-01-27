«الأوقاف» تعقد صالونا ثقافيا حول الإعلام والأمن القومي.. غدا

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، غد الخميس، صالونه الثقافي "الإعلام والأمن القومي".وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه يشارك في الصالون، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.، ورئيس تحرير أخبار اليوم، ورئيس تحرير الوفد، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.وأطلقت وزارة الأوقاف، الأسبوع الماضي، أولى فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021 "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.وتناولت الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب: "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.