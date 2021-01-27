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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع فتاة سقطت عليها نواتج تشطيب عمارة سكنية بطنطا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:42 م
مصرع فتاة
مصرع فتاة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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لقيت فتاة مصرعها بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية، عقب سقوط كمية من نواتج تشطيب من أعلى سطح عمارة سكنية تحت الإنشاء أثناء مرورها بذات الناحية.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية بلاغًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بوفاة فتاة بشارع يوسف الصديق بدائرة المركز، نتيجة سقوط كمية من نواتج التشطيب عليها.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بعظام الجمجمة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بذلك، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

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