مصادرة 33 شيشة وغلق مقهيين في كفرالشيخ

تمكنت حملة بمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، بالتنسيق مع قسم شرطة دسوق برئاسة المقدم حازم الشيخ، من ضبط 33 شيشة وغلق وتشميع 2 كافتيريا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بحضور عيد قلاشة، رئيس قرية أبومندور، والنقيب عبدالله مخلوف، ورامى حماد مدير الغلق الإداري والمتابعة الميدانية.وذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.