ضبط تشكيل عصابي يسرق الدراجات النارية في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.أكدت تحريات مباحث مركز شرطة البلينا قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية عن طريق المغافلة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم «بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، فرد خرطوش محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار».بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهم تستخدم في الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.كما اعترفوا بقيامهم بارتكاب 8 جرائم سرقات دراجات نارية، وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.