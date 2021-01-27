الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديسة أنجيلا مريتشي

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة أنجيلا مريتشي البتول.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان، إنها ولدت عام ١٤٧٠م في شمال إيطاليا بالقرب من مدينة بريشا، وارتدت ثوب الرهبنة الفرنسكانية الثالثة منذ شبابها، ورحلت إلى الأراضي المقدسة وهناك فقدت بصرها ورأت خلاله رؤيا فيها نور سماوي، وسلم يصل الأرض بالسماء وفي أعلاه جمع من الفتيات كن ينتظرنها.ولفت إلى أنها أسست عام ١٥٣٥م رهبنة باسم «القديسة أورسولا»، تهدف إلى تعليم الفتيات والاهتمام الروحي بهن، ولهذا ابتدعت نهجًا تربويًا خاصًا تحييه روح الأمومة، ودعمت أيضًا دور المسيحين العلمانيين في رسالة الكنيسة، ورحلت في الرب عام ١٥٤٠م.