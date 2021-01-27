الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديسة أنجيلا مريتشي

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديسة أنجيلا مريتشي
الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:50 م
جرجس صفوت - مونيكا جرجسطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة أنجيلا مريتشي البتول.
وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان، إنها ولدت عام ١٤٧٠م في شمال إيطاليا بالقرب من مدينة بريشا، وارتدت ثوب الرهبنة الفرنسكانية الثالثة منذ شبابها، ورحلت إلى الأراضي المقدسة وهناك فقدت بصرها ورأت خلاله رؤيا فيها نور سماوي، وسلم يصل الأرض بالسماء وفي أعلاه جمع من الفتيات كن ينتظرنها.
ولفت إلى أنها أسست عام ١٥٣٥م رهبنة باسم «القديسة أورسولا»، تهدف إلى تعليم الفتيات والاهتمام الروحي بهن، ولهذا ابتدعت نهجًا تربويًا خاصًا تحييه روح الأمومة، ودعمت أيضًا دور المسيحين العلمانيين في رسالة الكنيسة، ورحلت في الرب عام ١٥٤٠م.
وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان، إنها ولدت عام ١٤٧٠م في شمال إيطاليا بالقرب من مدينة بريشا، وارتدت ثوب الرهبنة الفرنسكانية الثالثة منذ شبابها، ورحلت إلى الأراضي المقدسة وهناك فقدت بصرها ورأت خلاله رؤيا فيها نور سماوي، وسلم يصل الأرض بالسماء وفي أعلاه جمع من الفتيات كن ينتظرنها.
ولفت إلى أنها أسست عام ١٥٣٥م رهبنة باسم «القديسة أورسولا»، تهدف إلى تعليم الفتيات والاهتمام الروحي بهن، ولهذا ابتدعت نهجًا تربويًا خاصًا تحييه روح الأمومة، ودعمت أيضًا دور المسيحين العلمانيين في رسالة الكنيسة، ورحلت في الرب عام ١٥٤٠م.