رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شباب دور الرعاية بوزارة التضامن يزورون مشيخة الأزهر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:26 م
وزارة التضامن
وزارة التضامن
أميرة العناني
طباعة
زرات مجموعة من شباب دور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مشيخة الأزهر الشريف، في لقاء تعريفي تحت عنوان "يوم في حب الأزهر"، بحضور اللواء دكتور هبة أبوالعمايم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن خليل مدير عام الشؤون الفنية بالأزهر.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور حسن خليل بشباب دور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، ناقلا تحيات فضيلة الإمام الأكبر لهم، ثم قدم لهم تعريفا مختصرا بأهم قطاعات الأزهر الشريف، وأهمية كل منها، والوظائف المنوطة بكل قطاع للقيام بالمهام التعليمية والدعوية والتوعوية التي يقوم بها بالأزهر الشريف.

ومن جانبها، عبرت هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للأزهر الشريف والإمام الأكبر، وللدور الذي يقوم به الأزهر في نشر الوعي الديني والفكري بين الشباب حتى يكون قادرا على حماية نفسه من مخاطر الانجذاب للأفكار المتطرفة، مؤكدة أنوزارة التضامن تعمل دائما على تنظيم مبادرات ابتكارية وإبداعية لأبنائها المتميزين من دور الرعاية للنهوض بمهاراتهم العملية والعلمية.

وفي نهاية اللقاء استمع الحضور لبعض الابتهالات والأناشيد التي قدمها طلاب الأزهر الشريف، والرد على أسئلة الشباب، وتم اصطحاب الشباب في زيارة إلى الجامع الأزهر ومدينة البعوث الإسلامية ومجلة نور، للتعرف عن قرب على تلك القطاعات وما تبذله من جهد على مدار الساعة في خدمة المواطنين وأبناء الأزهر الشريف.

موضوعات متعلقة

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

حبس الطبيب المتحرش بالرجال على ذمة التحقيقات

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا

منجي: كتابات تاريخية أكدت ريادة «نحميا سعد» لفن الجرافيك

«انعزلت 4 شهور».. محسن زايد يروي تفاصيل كتابة «حديث الصباح والمساء»

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير