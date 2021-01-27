الإسكان: طرح أراضي بالعلمين الجديدة للمطورين العقاريين

قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم طرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين، مطلع فبراير المقبل، بنظام الشراكة بالحصة العينية، في حين تم طرح أراضي عديدة بجنوب المدينة على المطورين الصناعيين.وأضاف خلال ندوة إلكترونية نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة الحالية نعمل على إجراء اجتماعات مع 11 شركة تمتلك مشروعات في الساحل الشمالي، وسيتم حصر الأراضى الفضاء وطرحها على المستثمر.وأوضح معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انه تم اعتماد مخطط منطقة الحزام الأخضر، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تلقي طلبات من المستثمرين، وبالفعل تم إصدار 90 قرار وزاري لشركات بالمنطقة، وكذلك في مدينة سفنكس الجديدة، تم اعتماد المخطط العام للمدينة، وتم تقدير قيمة المرافق وجاري العمل على تلقي طلبات تحويل النشاط من الشركات.