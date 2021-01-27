وزيرة الثقافة: نفذنا برامج بـ96 مليون جنيه لنشر الوعي ومواجهة التطرف

كشفت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن خطة التنمية الثقافية تعتمد على 7 برامج، من أهمها تعزيز القيم الإيجابية، والعدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين، والريادة الثقافية، وتنمية الصناعات الثقافية، وحماية التراث.وكشفت عبدالدايم، خلال إلقاء بيان وزارة الثقافة أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه في المشروعات الجديدة، نجحت وزارة الثقافة في افتتاح 43 موقعا ثقافيا جديدا في 18 موقعا بـ11 محافظة.وعن التطوير الهيكلي للوزارة، أكدت أنه تم استحداث هيكل تنظيمي جديد تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية، وتم تطبيق 1378 برنامجا لتنمية وتدريب العاملين وتأهيلهم، وفي برنامج التحول الرقمي، تم تحويل 5 ألاف كتاب و100 مخطوط تاريخي وخرائط نادرة.وتابعت، أن الوزارة أطلقت مبادرة "الثقافة بين يديك"، بالتزامن مع تفشي جائحة كورنا لتوفير الثقافة في ظل الإجراءات الاحترازية، وفي برنامج القيم الإيجابية عملت على تنفيذ برامج لغرس قيم المواطنة وقبول الأخر، وعن نشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف كشفت عبد الدايم أن الوزارة نفذت عدد كبير من البرامج بتكلفة 96 مليون جنيه، شمل 67 نشاطا من بينها إعادة الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية.