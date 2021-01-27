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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة بمدينة كفرالشيخ

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:38 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة ستشهد خلال الأيام المقبلة بدء العمل في إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة بمدينة كفرالشيخ، ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ: هناك مساحات خالية تمثل ربعًا خاليًا من مدينة كفرالشيخ، وبتوجيهات القيادة السياسية تم اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها لإقامة 210 عمارات، وكل عمارة مكونة من أرضي و10 أدوار، بالتجمع السكني الأول أمام الجامعة، كما تضم التجمعات السكانية مساحات خضراء ومناطق خدمية.

وقال محافظ كفرالشيخ: كما سيبدأ العمل خلال الأيام المقبلة بالمنطقة الثانية خلف جامعة كفرالشيخ، تشمل إقامة وحدات سكنية على مساحة 31 فدانًا، ضمن المشروع القومي "سكن كل المصريين"، مؤكدًا أن التجمعات السكنية الجديدة بالمنطقتين الأولى والثانية تتسع لـ64 ألف نسمة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ: كما سيتم إقامة المنطقة الثالثة إسكان اجتماعي بالمنطقة خلف الإسكان الاجتماعي الحالي غرب مدينة كفرالشيخ على مساحة 121 فدانًا، وجارٍ إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها، الأول الطريق الدائري الغربي "محور صبري القاضي"، امتدادًا لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولًا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبوعمر ثم كفرعسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي.

وكذا محاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفرالشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.

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