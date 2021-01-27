عبدالدايم: 110 آلاف نشاط ومشروع لتنمية ورعاية الموهوبين والمبدعين

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة والفنون، إن الوزارة قامت فيما يخص محور تنمية ورعاية الموهبين والمبدعين في الاستثمار في شباب مصر وناشئيها من خلال العديد من البرامج والمسابقات، بإقامة 110 ألاف نشاط ومشروع، منها 135 نشاطًا لتنمية الموهبين من خلال عروض مسرحية ومعارض وورش عمل، استفاد منها 254295 مواطنًا من شباب مصر، وتكلف هذا الامر مبلغ مليار و26 مليون جنيه.وأضافت الوزيرة، خلال بيانها بمجلس النواب، أنه جرى افتتاح 3 مراكز لتنمية الموهبين بدار الأوبرا وفرعها خاصة في القاهرة الإسكندرية ودمنهور، كما تم افتتاح مركز لتنمية للموهبين في بيت ثقافة طنطا، بلغ عدد الدارسين فيها 3235 دارسًا، بالإضافة إلى فرع بأكادمية الفنون والتوسع في فرعها بالإسكندرية، وإنشاء فروع جديدة في كل من محافظات ومدن أسيوط والمنصورة والشروق بالقاهرة.وأكدت عبدالدايم أنه في هذا المحور أيضًا تم البدء في مشروع "ابدأ حلمك" للتدريب على كل مجالات الفنون وخاصة الأعمال المسرحية، بهدف مقاومة التطرف والإرهاب وجذب طاقات الشباب في أعمال هادفة تقدم لأبناء محافظاتهم، وتم تخريج أكثر من 170 فنانًا، كما يتم الآن تدريب العديد من المتدربين في العديد من المحافظات بلغ عددهم بالقاهرة 60 متدربًا، في أسيوط 53 متدربًا، الشرقية 64 متدربًا، الفيوم 53 متدربًا، ويتم اعتماد الخريجين من المتدربين ليكونوا نواة لفرقة نوعية مسرحية بمحافظاتهم، كما أقمنا 9084 مسابقة ثقافية وفكرية، كما تم رفع قيمة مسابقة جوائز النيل إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف، وتم استحداث جائزة النيل العربية وقيمتها 500 ألف جنيه للروائين العرب.