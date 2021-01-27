«الصحة العالمية»: يجب الحصول على جرعتي لقاح كورونا من نوع واحد

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إن أي شخص يحصل على تطعيم لقاح كورونا يجب أن يحصل على جرعتين بينهم 21 يوما، موضحا أن أفضل استفادة تكون بعد تناول الجرعة الثانية.وأكد أنه لا يوجد أي لقاح مأمون وفعال 100%، مشيرا إلى أن اللقاحات المستخدمة معدل فاعليتها من 70% إلى 95% للحماية من الفيروس وكلما زاد عدد من حصلوا على التطعيم انخفضت نسبة انتشار المرض.وأوضح أنه يجب أن يحصل كل شخص على نفس النوع من اللقاح عند التطعيم بلقاح الجرعتين، وليس الحصول على نوعين مختلفين، وإلا لن يستفيد من اللقاحات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عن بعد الذى يعقده الآن، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات كوفيد-19.يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.