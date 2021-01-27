وزيرة الثقافة تستعرض تطوير المؤسسات الثقافية بـ1.3 مليار جنيه

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة أطلقت برنامجًا لتطوير المؤسسات الثقافية، تم بموجبه العمل على إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية.وأضافت عبدالدايم، خلال عرض بيانها بالجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الإحلال والتجديد للمؤسسات الثقافية تم وفق منهج وجدول زمني معين، حيث كان هناك العديد من تلك المؤسسات إما متعثرة أو مغلقة أو غير ذلك من أسباب أدت إلى خروجها من الخدمة الثقافية، إما لقلة الاعتمادات والمخصصات المالية أو للاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية أو بسبب إجراءات التخصيص للأراضي، ولذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط من بهدف زيادة المخصصات المالية لهذا الأمر، وهو ما نتج عنه تخصيص مبلغ مليار و343 مليون جنية سنة 2020 بزيادة قدرها 44% عن مخصصات العام السابق، كما تمت إعادة توجيه جزء من الباب السادس بالموازنة إلى تلك المشروعات، وتم الاتفاق على البدء في المشروعات المفتوحة، والتي بلغ إجمالي نسب التنفيذ بها 75% أو يزيد، في حين تم إسناد المشروعات المتعثرة لشركات تابعة للدولة من أجل الانتهاء منها وذلك وفقًا للقانون.وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في إحلال وتطوير وتحديث 420 مشروعًا من إجمالي 549 مشروعًا بمبلغ مليار و28 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة العديد من دور العرض والمسارح وإجراء الصيانة للعديد منها.