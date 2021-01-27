الأمن الروسي يضبط خلية إرهابية تدعو لإقامة «خلافة عالمية»

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ضبط خلية إرهابية تابعة لمنظمة "حزب التحرير" في مقاطعة كالوجا تدعو إلى إقامة "خلافة عالمية".وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، إنه تم الكشف عن نشاط خلية في مقاطعة كالوجا، تابعة لمنظمة حزب التحرير وعن أعضائها، أثناء اجتماع سري، وهم ينشرون إيديولوجية إرهابية بين سكان المنطقة ويقومون بتجنيد بعض السكان المحليين.وأوضح أن عقيدة "حزب التحرير" تقوم على فكرة تأسيس "خلافة عالمية"، وتدمير مؤسسات المجتمع المدني، وتهدف إلى قلب السلطة الحاكمة بالقوة، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة وثائق دعائية ومواد أخرى، وفتحت قضية جنائية في هذا الشأن.