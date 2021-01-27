وزيرة الثقافة: نعمل لتوزيع خدماتنا في كل ربوع الوطن بشكل متوازن

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدائم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة تعمل توزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن، باعتبار الثقافة حق أصيل لجميع المواطنين، مشيرة إلي انه لضمان تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى جميع أرجاء الوطن، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا من خلال القوافل الثقافية، تم تنفيذ 28483 برنامج ثقافي استفاد منها 559906 مواطن بتكلفة 676 مليون جنيه.وقالت وزيرة الثقافة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض بيان موقف وزارة الثقافة من تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة (2018- 2020)، إنه تم تنفيذ عدة برامج هي الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجًا، وتتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، أمسيات أدبية وشعرية، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكي أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش للحرف اليدوية والتراثية حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة في أسوان، مثلث حلايب – الشلاتين – أبو رماد في البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مطروح، والوادي الجديد.وكذلك برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية، ويعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني بين أبناء مصر في المناطق الحدودية والنائية حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل جمهورية مصر العربية إلى جانب إقامة أسابيع للدمج الثقافي بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.وأشارت الوزيرة إلى أنه كما تم تنفيذ برنامج القوافل الثقافية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية، وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم لتعزيز المسئولية المجتمعية، ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع حيث نفذت الوزارة قوافل للمحافظات الحدودية، وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا، وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.