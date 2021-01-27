اليابان: قد نضطر لتمديد حالة الطوارئ

قال مسئولون يابانيون، إن الحكومة قد تضطر إلى تمديد حالة الطوارئ ما لم يطرأ تحسن كبير في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء أن حالة الطوارئ سارية حاليًا بالعاصمة "طوكيو" و10 محافظات أخرى حتى 7 فبراير المقبل.وكانت السلطات الصحية في اليابان قد سجلت أمس نحو 4 آلاف إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد، بما يمثل تراجعًا بسيطًا منذ إعلان حالة الطوارئ في 7 يناير الجاري.