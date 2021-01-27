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مصر

6.37 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 401 مشروع تنموى بالشرقية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:31 م
التخطيط
التخطيط
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الشرقية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية يصل إلى 401 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,37 مليار جنيه تمثل 2,5٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الشرقية تصل إلى 14,3%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 55,2%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 984,5 مليون جنيه بنسبة 15,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 606,4 مليون جنيه بنسبة 9,5%، إلى جانب توجيه 389,2 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 6,1%، علاوة على توجيه 316 مليون جنيه لقطاع التعليم الجامعي بنسبة 5%، ، بالإضافة إلى توجيه 555,8 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 8,7%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الشرقية في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 1.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب 970 مليون جنيه موجه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بمحافظة الشرقية، علاوة على توجيه 395 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.

وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه 110.5 مليون جنيه للتعليم الفني، فضلا عن 55.9 مليون جنيه للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى بناء 153 مدرسة و 3168 فصلا، وفي قطاع التعليم الجامعي توجيه 132 مليون جنيه لخدمات الرعاية الصحية بمستشفى جامعة الزقازيق.

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