«تعليم القليوبية»: حصر الكتب المستلمة وتوريدها أولا بأول للإدارات

تفقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، صباح اليوم الأربعاء، عمليات الاستيفاء للكتب الدراسية بالمخازن وتنظيم حركة سيارات النقل الخاصة بإدارة السيارات بالمديرية لتسهيل عملية نقل الكتب والجراج الخاص بالسيارات التابعة للمديرية، بحضور نوار شمخ مدير عام إدارة المخازن.قامت وكيل المديرية، بالتأكيد على وجود السيارات التابعة للمديرية في الجراج والتأكيد على خطوط سير السيارات، كما تابعت استلام كتب (المرحلة الإبتدائية - المرحلة الإعدادية ).وشددت على جميع المسئولين بالمخزن بضرورة المراجعة المستمرة على الكتب الدراسية أولا بأول، بالإضافة إلى التأكيد على توصيلها للإدارات التعليمية.كما شددت على وجود وسائل الأمن والسلامة بكافة المخازن واتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، ووجهت المسئولين بحصر للكميات التي يتم استلامها وضرورة توريد الكتب أول بأول للإدارات التعليمية.