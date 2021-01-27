«الصحة العالمية» تشدد على إجراءات الوقاية بالتزامن مع حملات تطعيم كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك ارتفاعًا فى الإصابات في عدد من الدول مع بداية هذا العام.وأوضح أن من أهم أسباب تلك الزيادة، زيادة الاختلاط خلال الإجازات والمواسم المختلفة، وزيادة المسافرين، وعدم التزام عديد من الأشخاص بارتداء الكمامات، والطقس البارد، وما يصاحبه من زيادة أعداد الإصابات وزيادة حالات الإصابة الموسمية.وشدد على كل الدول اتباع الإجراءات الوقائية، بالتزامن مع بدء حملات اللقاحات والتى ستمكن من تقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عن بُعد الذى يعقده الآن، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا فى الإقليم، ولقاحات كوفيد-19.يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمى، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلى، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى الأردن.