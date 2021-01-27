«تطبيقية حلوان»: فتح باب القبول دورات «تصميم الباترون»

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن فتح باب القبول للدورات التدريبية (الدراسات الحرة) في تصميم الباترون (يدوى وكمبيوتر).وقالت الدكتورة ميسون قطب، إن هذه الدورات التدريبية فرصة لتأهيل غير المتخصصين فى مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة، وتطوير أداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة، حيث تتعدد الدراسة وتشمل الجانب النظرى والجانب الميداني العملى فى المصانع والمؤسسات والجهات المتخصصة فى مجال التصميم.وأوضحت الدكتورة داليا فكرى أن هذه الدورات التدريبية تقدم online بالتعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وبين قسم الملابس الجاهزة بمعدل 40 ساعة تدريبية وبعد الانتهاء من تلك الدورات يحصل المتدرب على إفادة باجتياز تلك الدورات بنجاح.وتتضمن الدورة التدريبية متطلبات رسم الباترون والقواعد العامة، واستخدام الرسوم المسطحة للتصميمات لضبط رسم أبعاد وقياسات الباترون للتشكيل، وتعلم رسم أساسيات الباترون، وتشكيل نماذج لباترونات (سيدات -اطفال- رجال)، وتعلم تدريج المقاسات وتطبيقيات التعشيق، وكذلك المبادئ الأساسية للتعامل مع ماكينة الحياكة.