608 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.وقالت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أنه تم تسجيل 5 وفيات و655 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلي أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.