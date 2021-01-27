تشميع مركز تعليمي بالشرقية وتوقيع غرامة 4 آلاف جنيه على صاحبه

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع مركز تعليمي بشارع السلام (صيدناوى)، بنطاق مركز الزقازيق وتم توقيع الغرامة المالية الفورية المقررة بقيمة 4 آلاف جنيه على صاحبه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.