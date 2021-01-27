«التشييد والبناء»: نواجه مشكلة في تأخر قرار اعتماد مخطط المشروعات العقارية

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين، أبرزها تأخر صدور القرار الوزاري من وزارة الإسكان بشأن اعتماد مخطط المشروعات العقارية، لافتًا إلى أن منطقة الحزام الأخضر هى أكثر المناطق التي تواجه صعوبة في إصدار القرار الوزاري.وأضاف «فوزي» خلال ندوة نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلكترونيًا، أن هناك مشكلة أخرى وهى ارتفاع تكلفة إصدار القرار الوزاري من وزارة الإسكان، مشيدًا بسرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي السكنية مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما يُساعد على سرعة تنفيذ المشروعات.و أشار إلى أن الحكومة تعمل على سرعة زيادة نسبة المعمور من مساحة مصر لاستيعاب الزيادة السكانية، من خلال إنشاء 22 مدينة سكنية جديدة، مطالبًا وزارة الإسكان بتوضيح آليات مساندة الشركات العقارية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوضيح آلية مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح أراضي بنظام المطور العام.