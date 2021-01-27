1641 إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 1641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و49 حالة وفاة خلال 24 ساعة.وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 408 آلاف و781 حالة تعافٍ، منها 384 ألفًا و926 حالة، بينما توفيت 7515 حالة.وأشار البيان إلى أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 14 ألفًا و699 حالة.