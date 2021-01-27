رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فاينانشيال تايمز»: جميع الجمهوريين يدعمون ترامب في جلسة اختبار لمحاكمته

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:14 م
ترامب
ترامب
ا ش ا
طباعة
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن جميع الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ الأمريكي، باستثناء خمسة منهم، أبدوا دعمهم للرئيس السابق دونالد ترامب في تصويت إجرائي حدث يوم أمس بشأن محاكمته، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يُدان الرئيس السابق بالتحريض على التمرد في أحداث مبنى الكابيتول هيل.


وصوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ضد اقتراح بول؛ من بينهم سوزان كولينز من ولاية مين؛ التي قالت:" لقد قضيت وقتًا طويلًا في التحدث إلى علماء الدستور وخبراء قانونيين آخرين، وخلصت إلى أن نص الدستور والغرض من هذه الأحكام وتاريخ مجلس الشيوخ كلها تعني أن المحاكمة يجب أن تستمر، خاصة وأن مجلس النواب اتخذ قراره في هذا الشأن بينما كان الرئيس لا يزال في منصبه".

وفي تطور منفصل حدث ليلة أمس الثلاثاء نُقل باتريك ليهي، السناتور الديمقراطي من ولاية فيرمونت والذي كان من المفترض أن يترأس المحاكمة، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. غير أن متحدثه أكد أنه عاد إلى منزله بعدما أجرى بعض الفحوصات الطبية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تصويت الأمس لن يوقف موعد المحاكمة الرسمية لترامب في الشهر المقبل لأن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون رفضوا "نقطة النظام".. رغم أن هذه النتيجة لقيت ترحيبا من الجمهوريين الذين اعترضوا على إجراءات عزل الرئيس السابق.. وسيحتاج سبعة عشر عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ إلى التصويت ضد ترامب لأجل أن تتم ادانته.
وتعليقا على ذلك، قال بول للصحفيين من أمام الكابيتول هيل:" إنها تعد واحدة من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الخسارة انتصارا كبيرا.. فالحصول على خمسة وأربعون صوتًا يعني أن محاكمة العزل ماتت قبل البدء فيها".

وأصبح ترامب في هذا الشهر أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجه إليه تهمة سوء الإدارة - أو إجراءات العزل مرتين من جانب الكونجرس الأمريكي وذلك عندما صوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على اتهامه بالتحريض على التمرد بسبب دوره في حصار مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي أثناء تأكيد فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهو ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط شرطة في الكابيتول فيما أيد جميع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الاقتراح، وكذلك فعل 10 جمهوريين.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا

منجي: كتابات تاريخية أكدت ريادة «نحميا سعد» لفن الجرافيك

«انعزلت 4 شهور».. محسن زايد يروي تفاصيل كتابة «حديث الصباح والمساء»

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير