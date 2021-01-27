«فاينانشيال تايمز»: جميع الجمهوريين يدعمون ترامب في جلسة اختبار لمحاكمته

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن جميع الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ الأمريكي، باستثناء خمسة منهم، أبدوا دعمهم للرئيس السابق دونالد ترامب في تصويت إجرائي حدث يوم أمس بشأن محاكمته، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يُدان الرئيس السابق بالتحريض على التمرد في أحداث مبنى الكابيتول هيل.وصوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ضد اقتراح بول؛ من بينهم سوزان كولينز من ولاية مين؛ التي قالت:" لقد قضيت وقتًا طويلًا في التحدث إلى علماء الدستور وخبراء قانونيين آخرين، وخلصت إلى أن نص الدستور والغرض من هذه الأحكام وتاريخ مجلس الشيوخ كلها تعني أن المحاكمة يجب أن تستمر، خاصة وأن مجلس النواب اتخذ قراره في هذا الشأن بينما كان الرئيس لا يزال في منصبه".وفي تطور منفصل حدث ليلة أمس الثلاثاء نُقل باتريك ليهي، السناتور الديمقراطي من ولاية فيرمونت والذي كان من المفترض أن يترأس المحاكمة، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. غير أن متحدثه أكد أنه عاد إلى منزله بعدما أجرى بعض الفحوصات الطبية.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تصويت الأمس لن يوقف موعد المحاكمة الرسمية لترامب في الشهر المقبل لأن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون رفضوا "نقطة النظام".. رغم أن هذه النتيجة لقيت ترحيبا من الجمهوريين الذين اعترضوا على إجراءات عزل الرئيس السابق.. وسيحتاج سبعة عشر عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ إلى التصويت ضد ترامب لأجل أن تتم ادانته.وتعليقا على ذلك، قال بول للصحفيين من أمام الكابيتول هيل:" إنها تعد واحدة من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الخسارة انتصارا كبيرا.. فالحصول على خمسة وأربعون صوتًا يعني أن محاكمة العزل ماتت قبل البدء فيها".وأصبح ترامب في هذا الشهر أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجه إليه تهمة سوء الإدارة - أو إجراءات العزل مرتين من جانب الكونجرس الأمريكي وذلك عندما صوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على اتهامه بالتحريض على التمرد بسبب دوره في حصار مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي أثناء تأكيد فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهو ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط شرطة في الكابيتول فيما أيد جميع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الاقتراح، وكذلك فعل 10 جمهوريين.