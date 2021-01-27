غلق كوبرى خزان أسوان أمام الحركة المرورية

أعلنت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، عن بدء تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، الأمر الذى سيترتب عليه الغلق الجزئى والكلى لكوبرى الخزان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات، وذلك فى الفترة من 122021 وحتى 2822021 على النحو التالى: "الغلق الجزئى للكوبرى من الساعة 5.00 صباحًا وحتى الساعة 11.00 ليلًا - الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 11.00 ليلًا وحتى الساعة 5.00 صباحًا".وأهابت المحافظة بالمواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالالتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبرى الخزان، مع مراعاة إستخدام الطرق والكبارى البديلة ومنها كوبرى أسوان الملجم والطريق الصحراوى، وأيضا طريق فيله والشلال والسد العالي شرق وغيرها من الطرق العرضية الموازية من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقي والغربي للنيل.