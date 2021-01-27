التفتيش على 198 منشأة بجنوب سيناء في ديسمبر

قال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن المديرية فتّشت على 198 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقي 111 شكوى عمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن 53 شكوى منها، وتسوية 35 شكوى وديًا، و23 شكوى ما زالت قيد البحث، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 49 منشأة، وإعادة التفتيش على 156 منشأة، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتين للتوعية وإجراء 35 قياسًا وبحث 4 شكاوى، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأضاف «علم الدين»، في بيان اليوم الأربعاء، أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت؛ للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.