«الرقابة الصحية» تنظم برنامجا وورش عمل لـ17 مركزا طبيا ببورسعيد

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برنامجا للتهيئة والتعريف بمعايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية على مدار ثلاثة أيام من 25 -27 يناير بمقر الهيئة بمحافظة بورسعيد.شارك بالبرنامج عددا من العاملين بالمستويات الإدارية المختلفة ومسئولي إدارات الجودة ومكافحة العدوى بـ17 وحدة ومركز صحي ببورسعيد، وشرح وفد الهيئة بإشراف الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، خلال اليوم الأول من البرنامج، المعايير المتركزة على المريض بمختلف أبعادها بما تشمله من معايير سلامة المريض، معايير إدارة وسلامة الدواء، معايير الجراحة والإجراءات التداخلية ومعايير الخدمات التشخيصية والمساعدة، وركز اليوم الثاني من البرنامج على المعايير المؤسسية التي تضم معايير سلامة البيئة والمنشآت، معايير تجنب ومكافحة العدوى، معايير الحوكمة المؤسسية، معايير إدارة الموارد البشرية، معايير المشاركة المجتمعية ومعايير إدارة المعلومات وغير ذلك مما يستهدف خلق مكان العمل الملائم لتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة حيث أوضح وفد الهيئة الجوانب المختلفة لمفاهيم تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية والمعايير التي تضمن استمرارها واستدامتها بنفس مستوى الجودة.وللانتقال من مستوى الشرح النظري إلى المستوى التطبيقي، نظم وفد الهيئة خلال اليوم الثالث عددا من ورش العمل استهدفت كيفية تنمية قدرة المؤسسات على التقييم الذاتي، كما شارك العاملين من 3 مراكز صحية (مركز تعاونيات الزهور، شرق النوادي، مركز جنوب البترول)، في نماذج لسيناريوهات واقعية تمثل محاكاة لجولة المريض والمراحل التي يمر بها بعد تطبيق معايير الجودة في الوحدة.وتعد المعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حافزا لإحداث التغيير والتحسين في كلا من ثقافة وممارسة الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع تطوير المنظومة الصحية في مصر وفقا لرؤية مصر 2030، وكانت الهيئة قد أصدرت 10 كتيبات وأتاحتها على موقع الإليكتروني www.gahar.gov.eg لتوضيح المعايير المطلوبة للتسجيل بالهيئة طبقا لأحدث المستجدات الدولية والمقاييس العالمية.