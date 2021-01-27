تواصل اليوم الثاني من تساعية القديس كارلو اكوتيس (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "تساعية الطوباوي كارلو أكوتيس".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار اليوم الثاني "أن أكون متحدًا بيسوع دائمًا، هذا هو بَرنامَجُ حياتي".وكان الأنبا باخوم قد أعلن مسبقا أن خدمة الشباب بلجنة الإيبارشية البطريركية قد اتخذت القديس كارلو اكوتيس شفيعا لها عام 2021.