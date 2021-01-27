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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ترشيد استهلاك وخفض ميزانية.. نشاط مكثف لتأهيل ترع سوهاج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:09 م
ترع سوهاج
ترع سوهاج
وائل القمحاوى
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تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم والساعة، لسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وجود العديد من المهندسين وقيادات الري للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها.

وواصلت الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، والإدارة العامة لقناطر نجع حمادي الجديدة، الأربعاء، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، حيث تم إنهاء تبطين ترعة القبيصات بزمام محافظة سوهاج، مع استمرار العمل في تبطين ترعة أبو الجود بزمام محافظة سوهاج بنسبة تنفيذ 85%، وتبطين ترعة شبل بزمام محافظة سوهاج بنسبة تنفيذ 40.4%، وجاري أعمال مباني الدبش وتبطين الخرسانة العادية.

كما استمر العمل في تبطين ترعة "اسخات" بنسبة تنفيذ 39.3%، وجاري اعتماد محضر المظاريف المالية لعملية تبطين ترعة السمري، وتبطين 4 ترع بزمام الإدارة العامة لري سوهاج، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وتخفيض ميزانية أعمال التطهيرات التي كانت تتم سابقا.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أهمية المشروع في ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

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