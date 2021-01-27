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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تعيين 266 شابًا وصرف 29 ألف جنيه لـ12 عاملًا غير منتظم بجنوب سيناء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:17 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، 266 شابًا منهم شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 359 شابًا، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها 14 ألف جنيه لـ7 عمال لمنحة مولود جديد، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، و340 جنيها نفقة علاج، ليصل إجمالي ما تم صرفه 29 ألفًا و340 جنيهًا لـ12 عاملا، فضلًا عن تسجيل 18 عاملًا جديدًا على المنظومة، كما قامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 42 ترخيصًا لعمل الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

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