طوارئ في مطار القاهرة بسبب تفتيش روسي (خاص)

أكدت مصادر مسئولة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بدء التفتيش الأمني الروسي، اليوم الأربعاء، على صالات السفر والوصول وقرية البضائع والمنشآت التابعة للمطار، في إطار التفتيشات الدورية التي تقوم بها وزارة النقل الروسية على مطار القاهرة، مؤكدة إعلان المطار حالة الطوارئ والاستنفار القصوى.وأضافت المصادر في تصرحات خاصة لـ"الدستور"، أن وفدًا أمنيًا رفيع المستوى بوزارة النقل الروسية وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، لتفقد وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتعبة بالمطار، بداية من حركة البضائع وتأمين الوجبات منذ خروجها من الشركات المختصة وحتى وصولها إلى الطائرات، كذلك متابعة دخول الراكب إلى صالة السفر حتى صعوده على الطائرة، ومشاهدة الإجراءات التي تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب، ومخازن الحقائب على الطائرات والوقوف على أحدث الأجهزة التى تم تركيبها بالمطار.وأوضحت المصادر أن التفتيش الروسي سيستغرق عدة أيام، حيث من المقرر أن يرافقه مسئولي شركة ميناء القاهرة الجوي وأمن مطار القاهرة.