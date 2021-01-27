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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 578 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:06 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الشكوى المقدمة من العامل المصري «محمد.ح»، وصرف مستحقاته، التي تقدم بشكوى بشأنها، وبلغت 578 ألفًا و734 جنيهًا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المذكور لدي الشركة التي كان يعمل بها، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وقال المتحدث الرسمي، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلى أنه نظرًا أن العامل المذكور لم يتسلم مستحقاته بالتسوية الودية، تم توجيه للمحكمة العمالية، والتي أصدرت حكمها بإلزام الشركة بدفع مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة، وتبين أن إجماليها 139 ألفًا 454 ريالًا سعوديا.

وأكد الملحق العمالي أنه تم إصدار شيك بالمبلغ المستحق من محكمة التنفيذ بالمملكة، وصرفة من بنك الراجحي، وتنفيذا لرغبة العامل في الخروج النهائي، ونظرًا لانتهاء إقامته النظامية وعدم تجديدها من الشركة، تم مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي له للعودة إلى أرض الوطن.

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