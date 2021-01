المصرية بصورة دائمة ومعرفة دور العرض التي يتواجد فيها الأفلام التي أصبح لها جماهيرية كبيرة خلال الفترة الماضية وتحقيق بعضهم إيرادات فاقت المصرية في بعض الأوقات.

أفلام أجنبية جديدة في السينيمات المصرية





نكشف خلال هذا التقرير عن 5 أفلام أجنبية جديدة في السينمات المصرية بدأت مع حفل الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، أولهم فيلم "Tesla" والذي تدور أحداثه حول رحلة صعود واحد من أشهر المخترعين والعلماء في عصر ليس بالبعيد في مدينة نيويورك، نيكولا تسلا والذي اشتهر بإسهاماته في تصميم نظام التيار المتردد الرئيسي والكهرباء، والفيلم من بطولة إيثان هوك وهانا جروس وإيف هيوسون.كما يعرض فيلم "The Furies" الذي تدور قصته حول امرأة فتجد نفسها مشاركة غير راغبة في لعبة مميتة، حيث يطارد مجموعة من الرجال الملثمين المجهولين، والفيلم من بطولة ايرلي دودز وليندا نجو وتايلور فيرجسون ومن تأليف وإخراج توني دي أكينو، كما يعرض فيلم "The Orphanage" وتدور أحداثه في أواخر الحقبة السوفيتية بأفغانستان، حيث يُرسل صبي يُدعى قدرات إلى دار أيتام بعد القبض عليه بتهمة بيع تذاكر السينما بالسوق السوداء، والفيلم من بطولة أنور هاشمي وكاران جيت سينج وقدرات الله قادري وحسيب الله رسولي.الفيلم الرابع الجديد في السينما هو فيلم "The Legend of Hallowaiian" حيث يقام عيد الهالووين في جزيرة هاواي، وفي هذه اﻷثناء ينجح ثلاثة أصدقاء وهم كاي وإيدي وليلاني في كشف لغز شبح مختبيء في كهف سري، لكنهم يكتشفوا أنهم كشفوا سر قديم والفيلم من بطولة فانيسا ويليامز ومارك هاميل وتيا كاريرا ونواه شناب والفيلم من إخراج شون باتريك أوريللي، ويعرض أيضا فيلم "Alone" حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة حول عرض أرملة للاختطاف من قبل قاتل لا يرحم، لتجد نفسها مجبرة على مواجهة العديد من المخاطر والفيلم من بطولة جولز ويلكوكس ومارك مينشاشا وأنتوني هيلد وجوناثان روزنتال.