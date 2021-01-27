تخصيص 18 فدانًا لإنشاء الجامعة الأهلية بالمنوفية

كشف الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، عن مكان الجامعة الأهلية التي سوف يتم البدء فى إنشائها عقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحديد مساحة 18 فدانا بمزرعة طوخ طنبشا، لإنشائها، طبقًا لأحدث النظم التعليمية والتصور العام للجامعات الأهلية على مستوى الدولة.وأشار رئيس جامعة المنوفية، خلال انعقاد مجلس الجامعة، إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات وآليات التنفيذ، متمنيا التوفيق فى تحقيق هذا المشروع الضخم والتحدى الجديد لإثبات قدرة فريق عمل الجامعة على تحقيق جميع الإنجازات.وأكد مبارك أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020–2021، في موعدها المحدد بعد إنتهاء أجازة منتصف العام الدراسي، موجها العمداء بشأن الاستعداد للامتحانات ووضع الجداول والتجهيز للإعلان عنها، وناقش آليات تنفيذ الامتحانات وفقًا لإمكانيات الكليات وأعداد الطلاب بكل كلية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.