عبدالدايم تستعرض جهود «الثقافة» لنبذ التطرف الفكري

استعرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، جهود وزارتها المبذولة لنبذ التطرف الفكرى، في مقدمتها تنفيذ نحو 712 نشاطا متنوعا بتكلفة 96 مليون جنيه، مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية.جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول اداء وزارتها خلال العام 2020- 2018.ولفتت وزيرة الثقافة إلى البرامج والفعاليات المتنوعية في ضوء حرص الوزارة على مواجهة التطرف الفكري، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقي المرأه الحدودية.