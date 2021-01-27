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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الإسكان»: خطة قومية لتدشين المدن الجديدة بهدف زيادة المعمور إلى 14%

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:05 م
المهندس وليد عباس،
المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان
أسماء إبراهيم
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قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة وضعت لأول مرة خطة قومية لتدشين المدن الجديدة بهدف زيادة المعمور من 7% إلى 14%.

وأضاف «عباس»، خلال ندوة نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلكترونيًا، أن الخطة حددت إنشاء 36 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا أن الوزارة بدأت في المرحلة الأولى بتنفيذ 17 مدينة جديدة بالتوازي في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد، ووصلت نسبة التنفيذ 90%، كما بدأ تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 14 مدينة جديدة، في رشيد الجديدة وملوي والفشن وسفنكس الجديدة ووصلت نسبة تنفيذ 8 مدن منها 20%.

وأشار معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة طورت 10 مناطق على مستوى كلا من القاهرة والجيزة والإسكندرية، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان اتجهت لأكثر من بديل من المزايدات مثل الحصة العينية، وعملت على إجراء العديد من التسهيلات والتيسيرات للمستثمر خلال أزمة كورونا.

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة تحول رقمي، قامت بتسهيل استخراج الإجراءات، مشيرًا إلى أن هناك توجيه من القيادة السياسية ووزير الإسكان للمشاركة في نظام الحصة العينية والسداد النقدي في أماكن مميزة جدًا.

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