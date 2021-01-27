الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

قال الدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، إن متابعة تأثير لقاح كورونا تكون بعد 4 أسابيع من تلقي الجرعة، مؤكدا وجود أدلة علمية على أمان اللقاح مع أعراض جانبية "غير خطيرة"، على حد قوله.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات (كوفيد-19)، بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.