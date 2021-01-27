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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير أمني: إدارة بايدن لن تتساهل مع أردوغان وقد تفرض عليه عقوبات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:04 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال ماكس هوفمان، المدير المساعد للأمن القومي والسياسة الدولية في مركز التقدم الأمريكي (CAP) لموقع أحوال تركية، إنه يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتباع سياسة صارمة مع تركيا لاسيما في مواجهة السياسات الأحادية للرئيس رجب طيب أردوغان.

قال المدير المساعد للأمن القومي والسياسة الدولية في مركز التقدم الأمريكي، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تسير في مسار هبوطي ثابت منذ عام 2013، ومن غير المرجح أن يحاكي بايدن نهج الرئيس السابق دونالد ترامب في عدم التدخل في التعامل مع أردوغان، مضيفا يمكن أن تنفجر عدة خلافات ثنائية محتدمة في عام 2021، مما يؤدي إلى تصدع أعمق في العلاقات الأمريكية التركية.

واستشهد "هوفمان"، بثلاث ركائز للعلاقات الأمريكية التركية هي حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، مشتريات الدفاع والمواءمة الاستراتيجية، والصراعات الإقليمية، واعتبر ان هذه الركائز سوف تشعل العلاقات الأمريكية التركية، لافتا إلى أن واشنطن اعتبرت تركيا حليفة إقليمية لروسيا، مع شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي S-400 من موسكو.

وقال "هوفمان" إن إدارة بايدن من المرجح أن تنزع الطابع الشخصي عن العلاقات مع أردوغان، وتابع إنه ابتداء من عام 2015، كان لدى أردوغان إحساس بالحصار وبدأ في اتباع سياسة خارجية أكثر استقلالية بطريقة عدوانية، وقال إنه إذا اشترت تركيا المزيد من صواريخ إس -400 من روسيا، فمن المرجح جدًا أن يوافق بايدن على عقوبات ضد أنقرة.

و فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، قال الخبير الأمني، إن أردوغان وأنصاره حصروا تعريف الديمقراطية في صندوق الاقتراع وقوضوا المثل الديمقراطية منذ احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، عندما خرج ما يقدر بنحو أربعة ملايين شخص إلى الشوارع ضد وحشية الشرطة والحكومة.

وعن الدعامة التقليدية الثالثة للعلاقات الأمريكية التركية مرتبطة بالصراعات الإقليمية أو ما وصفه هوفمان بالانتقام، حيث تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية ذات الأغلبية السورية في حربها ضد تنظيم (داعش)، ومع ذلك تعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب تشكل تهديدًا أمنيًا، وتعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يقاتل تمردًا ضد الدولة التركية منذ عقود.

وِأشار إلى أنه يتوقع أن تعاود إدارة بايدن التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية القوة المقاتلة الرئيسية فيها، من أجل تحقيق الاستقرار في شرق سوريا، ومن المتوقع أن ينخرط بايدن بشكل أكبر في شرق البحر المتوسط ​​، وسيحاول التوسط وبالتالي تجنب أي تصعيد إضافي بين تركيا واليونان وقبرص، وفقًا لهوفمان.

و أوضح إن موقف الولايات المتحدة من تركيا سيعتمد على تجزئة القضايا، مما يعني أنها ستتعامل مع مختلف القضايا بشكل منفصل بدلًا من محاولة عقد صفقة كبرى، وتابع من شبه المؤكد أن بايدن سيلغي الطابع الشخصي عن العلاقة الرئاسية بالإضافة إلى سد الفجوة بين موقف البيت الأبيض من تركيا وبيروقراطية الحكومة الأمريكية.

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