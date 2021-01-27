وزيرة الثقافة: برامج لتوعية الأطفال والشباب بتضحيات الجيش

قالت الدكتورة إيناس عبد الدائم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تنفذ عددا من الأنشطة الثقافية الرامية لتدعيم "قيم المواطنة وتحقيق التنمية المستدامة وبناء شخصية الإنسان ومكافحة الفكر المتطرف عبر الرؤية الثقافية المتكاملة"، فضلا عن نبذ التطرف الفكري والعنف والارتقاء بالذوق العام ودعم الهوية الوطنية عبر العروض المسرحية والندوات.وأكدت عبدالدايم، خلال إلقاء بيانها بمجلس النواب، أن الوزارة نظمت عددا من الأنشطة الرامية للتوعية بالمخاطر التي تواجه الدولة المصرية، بالإضافة إلى مبادرة "اعرف جيشك" من خلال أعمال فنية لشرح تضحيات القوات المسلحة الرامية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مع شرح قصص بطولة الشهيد للأطفال عبر أنشطة شملت مبادرات عديدة منها تحت مسمى "سيلفي مع الشهيد" وغيرها من الأنشطة.