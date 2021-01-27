خطة مستقبلية للقضاء على الأمية بيوسف الصديق وإطسا في الفيوم

استقبل صباح اليوم الأربعاء، الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمكتبه، مسئولي هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، رجب فاروق شحاته مدير عام فرع الهيئة بالفيوم، وسيد حسن مدير البروتوكولات بالهيئة، ومبروكة بالعلاقات العامة، وذلك للتنسيق بشان تفعيل بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، بشأن وضع آليات وخطة مستقبلية للقضاء على الأمية بمركزى يوسف الصديق وإطسا، كما أشار وكيل الوزارة إلى أن التنمية تشهد تطوير كبير فى كافة القطاعات ومنها العملية التعليمية.وذلك في إطار مراحل وخطوات إعداد خطة شاملة لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، للوصول إلى خطط واقعية مدروسة بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين ومنها القطاع التعليمي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.