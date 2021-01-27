«الصحة العالمية»: انتشار 3 سلالات جديدة في 10 دول بالمنطقة

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إن مرفق كوفاكس المعني بتوفير لقاحات كورونا للدول سوف يلبي احتياجات الدول خاصة الفقيرة والمتوسطة.وأكد أنه من المقرر وصول اللقاح إلى 5 دول من بلدان الإقليم خلال الأيام القادمة، لافتًا إلى أهمية توزيع اللقاحات بطريقة منصفة، والحفاظ على نسبة الـ20% من السكان لكل دولة تحصل على اللقاحات.وأشار إلى أن هناك 3 سلالات جديدة انتشرت حول العالم في 10 بلدان من المنطقة، حيث تم تسجيل السلالات الجديدة، ولكن نعتقد أنها ظهرت في دول أكثر من هذا العدد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عن بعد الذى يعقده الآن، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات كوفيد-19.يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.