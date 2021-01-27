البابا يلتقي خدام الرعاية الاجتماعية

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا بالمقر البابوي بالقاهرة مع خدام سكرتارية قداسته لخدمة الرعاية الاجتماعية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه بحث قداسة البابا معهم أثناء اللقاء أنشطة خدمة الرعاية وتنميتها في كل الإيبارشيات، كما ناقش خطة الخدمة وكيفية نشر برامجها بكافة الوسائل لتحقيق الاستفادة للجميع.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.