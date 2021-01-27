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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:00 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع بقرية منشأة العقال البحري بمركز البداري، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري، رافقه خلال الجولة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز. 

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تدبيش وتبطين ترعة الخازندارية بقرية نجع العرب التابعة لقرية منشأة العقال البحري مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الري كما استمع المحافظ إلى شرح من مهندسي المشروع للأعمال التي يجرى تنفيذها وذلك تحت إشراف مديرية الري وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع.   

وأصدر محافظ أسيوط، تعليماته لرئيس المركز بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات مشيرًا إلى إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية، واصفًا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية، لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.‪ ‬

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