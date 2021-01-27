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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تفتيش الـ«7 أيام» الروسي على مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف الرحلات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:59 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن أن وفدا أمنيا من وزارة النقل الروسية سيفتش على مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين بداية من غدا الخميس، وحتى الثالث من فبراير المقبل، لبحث استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" الوافدة إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة المسقبلة، بعد انقطاع استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية عقب سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة جبلية بمحافظة شمال سيناء، أواخر عام 2015.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الوفد الأمني الروسي والذي يضم 5 خبراء بمجال أمن المطارات والطائرات، سيتابعون وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المبتعبة بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، أيضا عمليات التفيش على الحقائب والبضائع بداية من دخولها المطار وحتى صعودها على متن الطائرة بمرحلتي السفر والوصول، حيث أعنلت السلطات المختصة بالمطارين حالة الطوارىء والاستنفار القصوى استعدادا للتفتيش الروسي الهام للغاية، كما سيتم تسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة بالمطارين لعدم حدوث أية مشكلات أو كتابة ملاحظات أو تعليقات من جانب الوفد الروسي.

وأضافت المصادر، أن رئيس الشركة المصرية للمطارات وجه مسئولي المطارين بضرورة الاستعدادات للتفتيش الروسي المهم، حيث هناك اهتمام كبير من جانب مسئولي وزارة الطيران المدني بالتفتيش الأمني الروسي لمطارى شرم الشيخ والغردقة آواخر الشهر الجاري، والذي سيستمر لمدة 7 أيام متواصلة بالمطارين، كما سيرافق الوفد الروسي كبار المسئولين بوزارة الطيران المدني ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.


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